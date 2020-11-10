Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4) - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4)

10.11.2020 13:33

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu başkanlığında toplandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumuna başladı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, görüşmelere geçilmeden önce Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması nedeniyle oturumun ertelenerek, yeni başkanlık divanı için seçim yapılmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bakanlığa atanması dolayısıyla Elvan'ı tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

Kalaycı, TBMM İçtüzüğü hükümleri ve bugüne kadarki uygulamaların, tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık olduğunu söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İçtüzük hükümlerine işaret ederek, komisyon çalışmalarının kesintisiz devam etmesi için hukuki bir engel olmadığını belirtti.

Komisyon Başkanvekili Aksu ise konuyla ilgili kendisinin de bir çalışma yaptırdığını hem İçtüzük hem de daha önceki uygulamalar açısından konunun çok açık olduğunu ifade etti.

Bakan Elvan milletvekilleriyle vedalaştı

Bu sırada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, komisyon salonuna geldi. Milletvekillerini selamlayan Elvan, komisyon sıralarına oturdu.

Teşekkür konuşması yapan Elvan, "Plan ve Bütçe Komisyonu benim için bir aile, bir yuva." dedi.

Komisyon üyeleriyle gece gündüz çalıştıklarını anlatan Elvan, "2011-2013'te Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptığım dönemde de aynı hava, aynı ortam ve samimiyetle tüm çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle tüm partilerimizle gerçekten son derece uyum içinde çalışma yürüttük. Tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız büyük fedakarlıklar gösterdiniz." diye konuştu.

Milletvekillerine samimi ve dostane yaklaşımları için teşekkür eden Elvan, şöyle devam etti:

"Sürekli bizleri kucaklamanız inanın, benim buradaki çalışma şevkimi daha da artırdı. Çok güzel zamanlar geçirdik. Zaman zaman sert tartışmalar da oldu. Bu da demokrasinin bir gereği. Elbette bu tür tartışmalar olacak. Farklı düşünceler, fikirler olacak ki doğruyu bulalım. Bu açıdan Plan ve Bütçe Komisyonumuz gerçekten okul niteliğinde. Çok şey öğrendiğimi ve bu komisyonun burada bulunan arkadaşlarımıza da çok şey kazandırdığını biliyorum. Sizlere şükranlarımı arz etmek istiyorum."

"Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim"

"Plan ve Bütçe Komisyonumuzu özleyeceğim. Her zaman emrinizdeyiz." diyen Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesi için 17 Kasım'da Meclis'e geleceğine işaret etti.

Elvan, "Lütfen hakkınızı helal ediniz. Zaman zaman hata yaptığım, yanlış ifade kullanmış olduğum anlar olabilir. Neticede hepimiz insanız. Her birinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu arada Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna veda konuşması yapmaya gelirken gazetecilerin tebriklerini de kabul etti.

Bir gazetecinin "Devir teslim töreni gerçekleştirilecek mi?" sorusuna Elvan, "Berat Bey'in sağlık problemleri nedeniyle maalesef onu gerçekleştiremeyeceğiz. Kendisiyle görüştüm. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. O da bize görevimizde başarılar diledi." karşılığını verdi.

Milletvekilleri de Elvan'ı tebrik etti, yeni görevinde başarı diledi.

Elvan daha sonra milletvekilleriyle tek tek selamlaşarak, komisyon salonundan ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4)
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4)
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4)
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4)

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı         
13:26
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi         
13:12
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu         
10:37
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 14:22:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei