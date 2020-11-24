Hazır beton santrallerine denetim - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen kaçak yapılarla mücadele toplantısında kaçak yapıların denetiminin yanında bu yapılarak yaş beton veren hazır beton santrallerinin de denetlenmesi kararı çıktı.

13 İlçe Kaymakamının video konferans sistemi ile katıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil katıldı.

Toplantıda asayiş ve güvenlik, yasadışı göçle mücadele ve korona virüsle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar da ele alınırken, olası bir deprem durumunda can ve mal kaybı gibi telafisi mümkün olmayan problemlerin yaşanmaması adına alınması gereken önlemlerle birlikte yapı denetimi ve yapı güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamına giren ve yapı ruhsatı tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunun yapı denetim firmaları tarafından denetlendiği açıklanırken, yapım aşamalarının Ulusal Yapı Sistemine yüklendiği ve ilgili belediyelerce de kontrol edildiği, fakat ruhsatsız yapılara dökümü yapılan yaş beton ve kullanılan diğer malzemelerin denetiminin yapılmadığı ifade edildi. Ruhsatsız ve kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla denetimlerin titizlikle yürütülmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda hazır beton santrallerinde üretilen yaş betonun ruhsatsız ve kaçak yapılara verilmesini önlemek ve kaçak yapı ile mücadele kapsamında kolluk birimleriyle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce il genelinde beton santrallerinin yaş beton verdikleri yerlerin inşaat ruhsatının olup olmadığı konusunda denetim yapılması istendi. Toplantıda, denetimlerin titizlikle yürütülmesi ve sorumlular hakkında idari para cezası uygulanması da görüşüldü. - MUĞLA