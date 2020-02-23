Hazırlıklar hızlandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hazırlıklar hızlandı - Son Dakika Magazin

Hazırlıklar hızlandı

6 saat önce

Hazırlıklarını hızlandıran ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün törende 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül alacak Alina Boz ve İlayda Alişan'la bir araya geldi.

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Hazırlıklarını hızlandıran ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün törende 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül alacak Alina Boz ve İlayda Alişan'la bir araya geldi.


Saç stilisti Önder Tiryaki, üç güzeli Nişantaşı'ndaki stüdyosunda ağırlayarak saç bakım önerilerinde bulundu. Güzeller, Tiryaki'den aldıkları önerilerle o özel gece için saç modellerine de karar verdi.

Nişantaşı, Alina Boz, Pantene, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:23 
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