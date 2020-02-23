Hazırlıklar hızlandı

Hazırlıklarını hızlandıran ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün törende 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül alacak Alina Boz ve İlayda Alişan'la bir araya geldi.



Saç stilisti Önder Tiryaki, üç güzeli Nişantaşı'ndaki stüdyosunda ağırlayarak saç bakım önerilerinde bulundu. Güzeller, Tiryaki'den aldıkları önerilerle o özel gece için saç modellerine de karar verdi.