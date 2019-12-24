Hazreti Mevlana KBÜ'de anıldı - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746'ncı vuslat yıl dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda Mevlana'yı anlatan Kırıkkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, "O bilge bir şahsiyetti, alimdi. Döneminin önemli bilim dallarını okudu. Karaman, Konya, Şam ve Halep'te ciddi bir eğitim gördü. Hayatı boyunca toplumdaki sorunlara cevap veren bir bilge hukukçu olarak da yaşamıştır." dedi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin gerçek bir önder olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Başta Yunus Emre olmak üzere bizim gönül dünyamızı şenlendiren şahısların öncüsü oldu. Alimlerimiz ve bilginlerimiz Mevlana'dan yararlanmıştır. Örneğin Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı olarak bilinen Molla Fenari, Yavuz Sultan Selim dönemindeki önemli bilginlerden Kemal Paşazade, felsefi konularda ve yazdıkları risalelerde Mevlana'yı kaynak olarak göstermişlerdir." diye konuştu.



Mevlana'nın gönüllere dokunan beyitlerinden istifade ederek eserlerini tanıtan Karaismailoğlu, "25 bin 600 beyitle Mesnevi'sine başlayan Mevlana'nın tüm şiirleri 66 bin beyit civarındadır. Bunun yanında bizlere 500 sayfa kadar da nesir bırakarak 66 yaşında vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.



"Mevlananın dünyaya göz kapayışı hüzün günü değil, düğün günüdür"



Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Mevlana'nın vefatının hüzünle değil neşeyle anılması gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Samimi ve dürüst bir şekilde saklanan, büyütülen sevgiler aşktır. Bizim medeniyetimiz aşk medeniyetidir ve büyüklerimiz aşk kavramını hayatlarına yansıtarak çeşitlendirmiştir. Anneye duyulan aşk, ilim aşkı, meslek aşkı, vatan aşkı gibi. Mevlana'nın en büyük aşkı ise Mevla'ya duyduğu aşktı. Ölümünü sevgiliye kavuşmak olarak nitelendiren büyük düşünür, ölüm gününün düğün günü olduğunu söylemiştir. Bizim burada bulunma nedenimiz ise onun hayat felsefesini anlayarak kendi hayatımıza yön vermek ve neşe içerisinde sevgiliye olan vuslatını kutlamaktır."

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, konferansın sonunda, "Mevlana'nın Gözüyle İnsan ve Toplum" kitabını imzaladı.