Hazro'da çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.



Hazro Belediyesi önünde düzenlenen süt sağım makinesi dağıtım programına Diyarbakır Vali Yardımcısı Hazro Kaymakam Vekili Ali Öner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İsen ve çok sayıda çiftçi dağıtıldı. Burada konuşan Kaymakam Vekili Öner, 29 adet süt sağım makinesini çiftçilere dağıttıklarını söyledi. Kaymakam Vekili Öner, "Dağıttığımız süt sağım makineleri yüzde 70 hibeli yüzde 30 çiftçi katkılı. Dağıtılan süt sağım makinelerinin ilçe ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çiftçilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından belirlenen çiftçilere süt sağım makineleri dağıtıldı. - DİYARBAKIR