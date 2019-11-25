Son Dakika Haberleri: Hazro'da çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı
Son Dakika Güncel Hazro'da çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika

Hazro'da çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Hazro'da çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.


Hazro Belediyesi önünde düzenlenen süt sağım makinesi dağıtım programına Diyarbakır Vali Yardımcısı Hazro Kaymakam Vekili Ali Öner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İsen ve çok sayıda çiftçi dağıtıldı. Burada konuşan Kaymakam Vekili Öner, 29 adet süt sağım makinesini çiftçilere dağıttıklarını söyledi. Kaymakam Vekili Öner, "Dağıttığımız süt sağım makineleri yüzde 70 hibeli yüzde 30 çiftçi katkılı. Dağıtılan süt sağım makinelerinin ilçe ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çiftçilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından belirlenen çiftçilere süt sağım makineleri dağıtıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ali Öner, Hazro, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu 5. kattan atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazro'da çiftçilere 29 adet süt sağım makinesi dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]