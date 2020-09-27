HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol: 78- 70

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 2, Christopher Toylar Wright 12, Javier Cruz Saldivar 15, Evaldes Kairys 12, Paul Tanner Leissner 8, Ekrem Sancaklı 4, Akif Egemen Güven 8, Conathan Paul Macura 17,

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ligin ilk haftasında evinde Gaziantep Basketbol'u 78-70 mağlup etti.Mücadeleye iki takımda hızlı başladı. Maçın ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde sayı üretmekte zorlanan Afyon Belediye ikinci çeyreğin son anlarına kadar rakibi yakından takip etti. İlk yarının son anlarında sayı üreten Afyon Belediye 1 farkla öne geçti.Gaziantep bu yarıda 8 sayı farkı yakaladı. İlk Çeyrek 15-21 Gaziantep üstünlüğü ile tamamlanırken ilk yarıyı Afyon Belediye 37-36 önde tamamladı.İkinci yarıda oyuna tamamen ağırlığını koyan Afyon Belediye üçüncü çeyrekte farkı açtı. Dördüncü çeyrekte de farkı koruyan Afyon Belediye maç boyunca en fazla 11 sayı farkı yakaladı. Gaziantep Basketbol'un farkı kapatma çabalarını boşa çıkaran Afyon Belediye, maçın sonunu iyi getirdi ve galibiyeti hanesine yazdırdı.Afyon Belediye üçüncü çeyreği 53-45 önde tamamlarken maçı da 78-70 kazandı.

- Afyonkarahisar