HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Parti Meclisi toplantısında değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "En geniş kapsamda bir demokratik mücadele ortaklığı ve bunun ihtiyaç durumunda parlamento seçimleri için demokrasi ittifakına dönüştürülmesi meselesi, artık somut bir program olarak önümüzdedir. Sadece bir söylem değil, sadece bir slogan değil, somut bir program olarak artık şekillenmektedir." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre HDP Parti Meclisi, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Burada konuşan Sancar, HDP'nin, Türkiye siyasetinin kurucu aktörü olma iddiasının hakkını vermeye çalıştığını, gereklerini yerine getirmek için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin tarihinin en ağır hukuksuzluk dönemini yaşadığını, hukukun bütünüyle devre dışı bırakılması gibi bir yönelim içine girildiğini savunan Sancar, Anayasa Mahkemesinin tehdit edildiğini, Kobani Davası'na siyasi müdahaleler yapıldığını belirtti. Bunların boş çabalar olduğunu kaydeden Sancar, "Ne mahkeme salonlarındaki mizansenler ne iktidarın operasyonları ne de başka saldırılar HDP'yi yolundan alıkoyabilir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da HDP bütün bu saldırıları boşa çıkaracak güce ve inanca sahiptir." ifadelerini kullandı. Sancar, şunları kaydetti:

"En geniş kapsamda bir demokratik mücadele ortaklığı ve bunun ihtiyaç durumunda parlamento seçimleri için demokrasi ittifakına dönüştürülmesi meselesi, artık somut bir program olarak önümüzdedir. Sadece bir söylem değil, sadece bir slogan değil, somut bir program olarak artık şekillenmektedir. Nasıl yürüyeceğimizi, ilişkileri, en geniş demokrasi ittifakı için ilişkileri nasıl kuracağımızı, kurallarımızı yine bütün demokrasi güçleriyle istişare ederek halkla buluşarak belirleme aşamasında olduğumuzu bilelim. Slogan ve hedef değil, somut adımlarla hayata geçirilecek hayati bir amaç. Çünkü eğer bu birlikteliği sağlayabilirsek gelecek dönem, yeni bir başlangıcı, demokratik dönüşümü ve barışı sağlamanın önündeki engellerin hepsini ortadan kaldıracak, halkların ortak iradesini yaratma imkanımız da o kadar büyüyecektir. Biz bu birlikteliği sağlayabileceğimize inanıyoruz."