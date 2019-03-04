Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Ağrı'da

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Ağrı'da

10 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ağrı'da seçim çalışmalarını sürdürdü.

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Ağrı'da, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ağrı'da seçim çalışmalarını sürdürdü.

Temelli, Doğubayazıt ve Diyadin ilçe teşkilatlarınca düzenlenen açık hava toplantısına katılarak partililere seslendi.

HDP Doğubayazıt ilçe binası önündeki alanda yapılan mitingde konuşan Temelli, partisine oy istedi.

Temelli, 31 Mart'ta sandıklardan HDP'nin başarılı çıkacağını savunarak, "HDP'yi çıkarmak, barışı çıkarmak, demokrasiyi çıkarmaktır. Bunu da hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

Temelli, daha sonra beraberindeki HDP Ağrı Milletvekilleri Abdullah Koç, Dirayet Taşdemir ve partililerle Diyadin'e geçti.

Diyadin'de ilk olarak HDP İlçe Seçim Bürosu'nu ziyaret eden Temelli, daha sonra partililerle ilçe merkezindeki miting alanına geçti.


Buradaki mitingin ardından Taşlıçay ilçesine giden Temelli, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Temelli, Taşlıçay Belediyesini 11 oyla kaybettiklerini belirterek, 31 Mart'ta Taşlıçay Belediyesini geri alacaklarını savundu.

İlçedeki programlarını tamamlayan Temelli, Iğdır'a hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:50 Kaynak: AA

Diyadin, Sezai Temelli, Ağrı, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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