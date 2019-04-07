Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Temelli : "Mazbataların Verilmesi Konusunda Ysk Üzerine Düşeni Bir An Önce...

Hdp Eş Genel Başkanı Temelli : "Mazbataların Verilmesi Konusunda Ysk Üzerine Düşeni Bir An Önce...

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İtirazları değerlendirirken de mazbataların verilmesi konusunda da YSK üzerine düşeni bir an önce yapmalı, anayasanın ya da yasaların dışına düşmemelidir.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İtirazları değerlendirirken de mazbataların verilmesi konusunda da YSK üzerine düşeni bir an önce yapmalı, anayasanın ya da yasaların dışına düşmemelidir." dedi.

Bir düğün salonunda partisinin seçilen belediye başkan adaylarının katılımıyla düzenlenen seçim değerlendirme toplantısında konuşan Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) anayasal bir kurum olduğunu, hukukun üstünlüğü, seçim adaleti ve seçimin nasıl yapılacağına dair ortaya çıkmış yasalara uymak zorunda olduğunu söyledi.

Temelli, "Buradan YSK'ye de çağrımızı yeniliyoruz. İtirazları değerlendirirken de mazbataların verilmesi konusunda da YSK üzerine düşeni bir an önce yapmalı, anayasanın ya da yasaların dışına düşmemelidir." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde uzun süre üzerinde çalıştıkları stratejiyi başarılı bir şekilde hayata geçirdiklerini savunan Temelli, bu aşamadan sonra işin belediye başkanları ve meclis üyelerine düştüğünü anlattı.

Partisinin belediye başkanlarına seslenen Temelli, şöyle konuştu:

"Daha fazla sokakta olmalısınız, asla kibirli olmamalısınız, hiyerarşi yaratmamalısınız. Tam tersine kendinizi toplumun, halkın içine gömmelisiniz. Onlarla birlikte karar alıp onlarla birlikte yönetmelisiniz. Hizmeti üretirken, toplumla buluştururken o hizmete dair geri dönüşleri alırken de tam da orada olması gerekenler sizlersiniz. Radikal demokrasi anlayışımızda yerel demokrasi anlayışımızda bunu toplumsallaştırmak şimdi sizlerin ellerinizde. Şeffaf olacağız, bütün sorunlarımızı birlikte çözeceğimizin farkındalığıyla hareket edeceğiz. Halkımızla toplumla her şeyi paylaşacağız."

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:40 Kaynak: AA

Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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