Son Dakika Haberleri: Hdp ile CHP'nin Hiçbir Farkının Olmadığını Adaylarda Gördük"

Hdp ile CHP'nin Hiçbir Farkının Olmadığını Adaylarda Gördük"

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kim ne derse desin, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığından sonra değişen süreçle ne Baykal'ın ne de Atatürk'ün hatırası kaldı.

Hdp ile CHP'nin Hiçbir Farkının Olmadığını Adaylarda Gördük
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kim ne derse desin, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığından sonra değişen süreçle ne Baykal'ın ne de Atatürk'ün hatırası kaldı." dedi.

Turan, Biga ilçesinin Karabiga beldesi seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Gelibolu ile Lapseki arasındaki köprünün direklerinin yakın zamanda yükseleceğini söyledi.

Köprünün, bölgenin tarımı için de büyük değer taşıdığını belirten Turan, " Türkiye, bir kitapsa ön söz Çanakkale'dir.' dedik. Peki biz bunları yaparken diğer parti CHP ne yaptı? Şimdiye kadar son bir haftada çıkan tabloya bakın, geçtiğimiz hafta CHP'nin parti meclisinde ne oldu? Kapıda ambulans bekliyor, içeride kavga var." diye konuştu.

Turan, AK Parti'nin Biga gibi CHP'li belediyeleri ve İstanbul'da çok büyük oy almasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa edeceğini öne sürerek, şunları dile getirdi:

" Kadıköy'de ruhu HDP'li, adı CHP'li birisini başkan yaptılar. Şu an gelinen yerde HDP ile CHP'nin hiçbir farkının olmadığını adaylarda gördük. Kadıköy'de adam açıklamalarında "Diren Dicle, Kadıköy seninle" diyor. Bu, şu demek: Dicle'de çukur operasyonu yapılırken, askerimizi PKK şehit ederken 'Diren Dicle, Kadıköy seninle' diyecek kadar Atatürk'ün partisinden, hatırasından uzaklaşmış, ruhunu Kandil satın almış.

O yüzden kim ne derse desin, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığından sonra değişen süreçle ne Baykal'ın ne de Atatürk'ün hatırası kaldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:18 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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