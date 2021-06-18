HDP İzmir İl Başkanlığında 1 kişiyi öldüren zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklanarak yoğun güvenlik önlemleriyle cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve 1 kişiyi öldüren Onur Gencer çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Gencer, polisin yoğun güvenlik önlemleri ile cezaevine gönderildi. Gencer'in tutuklandığı İzmir Adliyesi önünde çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi alırken, adliye önündeki Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde de trafik bir süreliğine kesildi. - İZMİR