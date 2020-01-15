HDP İzmir Milletvekili Pekgözegü Açıklaması - Son Dakika
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HDP İzmir Milletvekili Pekgözegü Açıklaması

6 saat önce

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi her ay iş cinayetlerini açıklarken, işçiler meslek hastalıkları hastanesine akın akın başvururken bakanlık hiçbir şey yapmıyor.

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HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi her ay iş cinayetlerini açıklarken, işçiler meslek hastalıkları hastanesine akın akın başvururken bakanlık hiçbir şey yapmıyor." dedi.

Pekgözegü Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu"nu açıklamak isteyen üyelerine yönelik polis müdahalesini eleştirerek, bu raporu kürsüden okudu.

İş yerinde hastalanan işçilerin, kriz bahane edilerek işten atıldığını savunan Pekgözegü, "İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi her ay iş cinayetlerini açıklarken, işçiler meslek hastalıkları hastanesine akın akın başvururken bakanlık hiçbir şey yapmıyor." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Pekgözegü, "Sayın Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği gereğince 2019 Genel Çalışma Planı'nı yaptırmayarak, 2019 yılında tespit edilebilen ve edilemeyen tüm iş cinayetleri ve meslek hastalıklarından işverenlerle beraber sorumlu olmuştur." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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