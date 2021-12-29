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HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi - Son Dakika

HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi

29.12.2021 14:27

HDP'nin İzmir İl Binası'na gerçekleştirdiği saldırıda parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılanmasına başlandı. Zaman zaman gerilimin yükseldiği mahkemede sanık Gencer'in kafasına şişe atılmasıyla birlikte tansiyon iyice yükseldi. Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

İzmir'de 17 Haziran 2021'de İzmir HDP İl Başkanlığı'na düzenlediği silahlı saldırıda o sırada binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılanmasına İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Salonunun yetersiz olması nedeniyle duruşmanın sosyal tesislerde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verildi. Salonun ışıklarının arızalı olması nedeniyle duruşma 2 saat gecikmeli olarak başladı.

HDP İzmir saldırısı davasında arbede! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık karıştı

PERVİN BULDAN VE SEZGİN TANRIKULU DA DAVAYI İZLEDİ

Sosyal tesislerde bulunan duruşma salonunda Deniz Poyraz'ın babası Abdülillah Poyraz, annesi Fehime Poyraz, kardeşi Fehmi Poyraz ile tutuklu sanık Onur Gencer ve taraf avukatları hazır bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile CHP ve HDP milletvekilleri de izleyici sıralarında davayı takip etti.

HDP İzmir saldırısı davasında arbede! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık karıştı

TUVALETE GÖTÜRÜLÜRKEN ARBEDE ÇIKTI, KAFASINA ŞİŞE ATILDI

Avukat yoklamalarının yapıldığı sırada tutuklu sanık Onur Gencer, jandarma ile birlikte tuvalete gitmek için dışarıya alınırken, Poyraz'ın yakınları sanığa pet şişe fırlatarak linç girişiminde bulundu. Bunun üzerine salonda arbede çıkarken, yaklaşık 15 dakika süren gerginlik daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Sanığın nezarethaneden salona geçiş güzergahında olduğu için Poyraz ailesinin oturduğu yer değiştirildi. Sanığın yeniden salona getirilmesinin ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi - Son Dakika
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