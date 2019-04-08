Son Dakika Haberleri: Hdp'li Bulanık Belediye Başkanı Topçu Mazbatasını Aldı

Hdp'li Bulanık Belediye Başkanı Topçu Mazbatasını Aldı

1 saat önce

MUŞ (İHA) –, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Muş'un Bulanık Belediye Başkanlığını kazanan HDP'li Adnan Topçu, Bulanık Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine başladı.

Hdp'li Bulanık Belediye Başkanı Topçu Mazbatasını Aldı, System.String[]
MUŞ (İHA) –, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Muş'un Bulanık Belediye Başkanlığını kazanan HDP'li Adnan Topçu, Bulanık Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu'ndaki mazbata törenine, HDP Belediye Başkanı seçilen Adnan Topçu ve Eş Başkan Eylem Saruca, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri, Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, HDP İlçe Başkanı ve yöneticiler katıldı. Topçu, mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçip görevine başladı. Belediyede tebrikleri kabul eden Topçu ve Eş Başkan Eylem Saruca, birlik ve beraberlik mesajları verdi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

Muş, Adnan Topçu, Bulanık, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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