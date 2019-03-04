Son Dakika Haberleri: Hdp'li Buldan, Hakkari'de Konuştu

Hdp'li Buldan, Hakkari'de Konuştu

27 dakika önce

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.

Hdp'li Buldan, Hakkari'de Konuştu, System.String[]
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.

Hakkari'nin Bulak Mahallesi'ndeki Bulvar Caddesi üzerinde bulunan HDP'nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, il ve ilçe belediye eşbaşkan adayları ile partililer katıldı.

Burada toplanan halka hitap eden Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Buldan, "Bize 'Terk edin' diyor. Sanki burası bir köy. Sanki bizi köyünden kovmaya çalışıyor. Bu kent bizim, bu topraklar bizim. Biz, bu ülkenin her yerine kök salmışız. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:04 Kaynak: DHA

Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Buldan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir

Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'li Buldan, Hakkari'de Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]