Hdp'li Eski Siirt Belediye Başkanı Tutuklandı
1 saat önce
HDP Viranşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HDP Viranşehir
İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt
Belediye Başkanı Selim Sadak
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi
(HDP) tarafından Şanlıurfa
'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın katılımıyla miting düzenlenmiş, mitingde konuşma yapan Sadak, terör örgütü örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
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