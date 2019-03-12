Son Dakika Haberleri: Hdp'li Eski Siirt Belediye Başkanı Tutuklandı

Hdp'li Eski Siirt Belediye Başkanı Tutuklandı

1 saat önce

HDP Viranşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hdp'li Eski Siirt Belediye Başkanı Tutuklandı, System.String[]
HDP Viranşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın katılımıyla miting düzenlenmiş, mitingde konuşma yapan Sadak, terör örgütü örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Viranşehir, Siirt, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Farklı Statüde Sigorta Primi Ödeyenler Aylığa Etkisi Olmayan Primleri İade Alabiliyor Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar 2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:29:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'li Eski Siirt Belediye Başkanı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]