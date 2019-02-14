Son Dakika Haberleri: Hdp'li Önlü'ye "Terör Propagandası" Suçundan 1 Yıl 6 Ay Hapis

Hdp'li Önlü'ye "Terör Propagandası" Suçundan 1 Yıl 6 Ay Hapis

1 saat önce

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hdp'li Önlü'ye
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Önlü'ye 4 Eylül 2015 günü Tunceli merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliğine yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı ve bombalı saldırı sonucu öldürülen teröristleri sahiplendiği, teröristlerin ambulansa konulmasında aktif rol oynadığı ve terörist Baran Çetinkaya'nın cenazesine katılarak yakasına PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağında kullanılan yıldız amblemini ve ölen teröristin resmini takarak terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dava açıldı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Milletvekili Alican Önlü'nün avukatı Enver Erdal Şimşek katıldı.

Mahkeme, "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği iddiasıyla görülen davada Milletvekili Önlü'ye, TCK'nin 61. maddesi uyarıca suçun işleniş şekli, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın güttüğü amaç, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, sanığın sosyal konumu ve kasta dayalı kusurunun yoğunluğu nazara alınarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:03 Kaynak: AA

Tunceli, Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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