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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası - Son Dakika

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası

18.01.2022 16:12

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 870 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin nöbeti büyük bir kararlılıkla sürüyor.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 870 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin nöbeti büyük bir kararlılıkla sürüyor. Evlat nöbeti tutan Celil Begdaş ile Şadin Elhaman, HDP'li olduğunu iddia ettikleri kişiler tarafından saldırıya uğradıklarını ileri sürdü.

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin nöbeti 870'nci gününde. Ailelerden Celil Begdaş ile Şadin Elhaman'ın, önceki hafta Cuma günü eve gittikleri sırada HDP il binasının arka girişinde HDP'li kişi veya kişilerin saldırısına uğradığı iddia edildi. Aileler, duruma tepki göstererek basın açıklamasında bulundu.

HDP'liler tarafından zincirle saldırıya uğradığını iddia eden Şadin Elhaman, Bayram Elhaman'ın babası olduğunu, 2017 yılından bu yana oğlunun HDP'liler tarafından kandırılıp götürüldüğünü öne sürdü. 14 Ocak 2022 akşam saatlerinde Celil Begdaş ve Hacı Göğer ile eve gittiklerini söyleyen Elhaman, "HDP il binasının arka tarafından bulunan cadde üzerinde bizim yolumuzu kestiler ve darp ettiler. Buna karşılık olarak onlardan asla çekinmiyorum. Hayvan bağlamada kullanılan zincirle saldırıp parmağımı kırdılar. Bize saldıranlar 4 kişiydiler, 3 kişi arabada bir diğer kişi ise aşağıda bekliyordu" dedi.

"Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır, ölümüne buradayız"

Eşine yapılan saldırıya tepki gösteren Ayten Elhaman, "Bizim canımızdan can aldılar. Anne ve babalar olarak yılmayacağız. Evlatlarımızı bizden aldılar, dağlarda ölüme mahkum ettiler ki, benim eşim ve Celil Begdaş eve döndükleri sırada Cuma günü saat 16.00 civarında HDP il binasında çalışan çaycı, yollarını kesip pusu kurmuşlar. Ne hakları var. Bakınız eşimi ne hale sokmuşlar. Hem çocuğumu kaçırdılar, canımızdan can aldılar. Şimdi ise eşime ve Celil Begdaş'a saldırmışlar. Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Ölümüne buradayız. ya zafer, ya ölüm diyerek buraya geldik. Artık yeter diyoruz ve bitsin. Buradan dağdaki çocuklara da sesleniyorum. Kaçıp gelin, güçlü devletimiz var, kaçın teslim olun" diye konuştu.

"Onlardan korkmuyoruz ve yılmayacağız"

Saldırıya uğradığını iddia eden Celil Begdaş da, "Geçtiğimiz Cuma günü biz burada evlat nöbetinde tuttuktan sonra saat 16.00 sıralarında Şadin Elhaman ve Hacı Göğer ile eve gidiyorduk. HDP'nin arka tarafından aşağıya indik ve ben taksi çağırmıştım. Şadin Elhaman ile Hacı Göğer caddenin karşı tarafına geçti. Bu sırada kapüşonlu biri, el kaldırarak beni çağırdı. O sırada Şadin Elhaman'ı çağırdım. Tabi burada ismi F. olan kişi bize arkadaşlarıyla birlikte pusu kurmuşlardı. O sırada yanına gittiğimizde cebinde bulunan zinciri çıkarıp saldırmaya başladı. Onunla boğuşurken, Şadin Elhaman geldi yanımıza ona da saldırarak parmağının kırmasına neden oldu. Bunun anlamı HDP bizlere gözdağı vermeye çalışıyor. Biz ilk günde söyledik onlardan korkmuyoruz ve yılmayacağız. Böyle arka kapılardan HDP'ye girip sonrada bize saldırmakla hiçbir yere varamazlar. Hiç kimse bizleri korkutamaz ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarına yapılan saldırıyı evlat nöbeti tutan aileler olarak nefretle kınadıklarını belirten Süleyman Aydın, "Burada tek gayemiz var ve hepimiz evlatlarımızı istiyoruz. Biz kesinlikle yılmayacağız ve çocuklarımız için mücadelemizi vereceğiz. 900'ncü günde Türkiye burada nöbette olacağız. Tüm anne ile babaları Diyarbakır'a destek vermeye bekliyoruz" ifade etti.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası

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Halkların Demokratik Partisi, Saldırı, Terör, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırı iddiası - Son Dakika
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