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HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan tutuklandı

1 saat önce

Mersin'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Yenşişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan tutuklandı, System.String[]
Mersin'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Yenşişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine 21 Haziran Cuma günü düzenlenen operasyonda Doğan, gözaltına alındı. Ekiplerin, Doğan hakkında yaptığı araştırmada, şüphelinin çok sayıda terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katıldığı ve aktif olarak ön saflarda rol aldığı belirlendi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
Yenişehir, Mersin, Ömer Doğan, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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