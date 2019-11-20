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Hediyeler Başkan Aydıner'den

6 saat önce

AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesinin başarıyla yürüttüğü "Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" projesi kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, eğitimlere katılan öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.

Hediyeler Başkan Aydıner'den, System.String[]

AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesinin başarıyla yürüttüğü "Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" projesi kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, eğitimlere katılan öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.


Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde yürütülen "Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde projeye dahil olan öğrencilere içerisinde spor malzemeleri bulunan çanta hediye etti. Programda konuşan Başkan Aydıner, Bayrampaşa'yı her yönüyle sporun merkezi haline getirdiklerini söyledi ve projeye destek veren Bayrampaşa Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.


Öte yandan proje kapsamında 22 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Semih Erden Kapalı Spor Salonu'nda Uluslararası Şehir Olimpiyatları'nın startı verilecek. - İSTANBUL

Mehmet Akif Ersoy, Avrupa Birliği, Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
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