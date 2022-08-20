Çin'in Anhui Eyaletindeki Çay Fuarında Toplam 1,5 Milyar Yuan Tutarında Proje İmzalandı

HEFEİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de devam eden çay endüstrisi fuarında toplam tutarı 1,52 milyar yuanın (yaklaşık 224 milyon ABD doları) üzerine çıkan 30 kadar projeye imza atıldı. 15. Anhui Uluslararası Çay Endüstrisi Fuarı, Perşembe günü Hefei'de başladı ve dört gün süreyle açık olacak. Toplam 33.000 metrekare alan üzerine kurulu fuarda, ülke genelinde 600'ün üzerinde şirket ve 1.600'ün üzerinde alıcı çayla ilgili ürünlerinin tanıtım ve alımını yapıyor. 2021'de Anhui'de çay ekili alanların büyüklüğü 213.330 hektardı ve bu bölgenin kapsamlı üretim değeri 61,5 milyar yuana yaklaşıyordu. Fuarın organizasyon komitesinin verdiği bilgilere göre Çin'in eyalet düzeyindeki bölgeleri arasında çay ihracat hacmi bakımından ikinci sırada bulunan Anhui'de geçtiğimiz yıl 3 milyondan fazla kişi çay endüstrisinde çalıştı.