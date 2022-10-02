Anhui'de Geleneksel Çin Tıbbında Kullanılan Bitkileri Yetiştirmek İçin 10 Üs İnşa Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Anhui'de Geleneksel Çin Tıbbında Kullanılan Bitkileri Yetiştirmek İçin 10 Üs İnşa Edilecek

02.10.2022 17:54
Anhui'de Geleneksel Çin Tıbbında Kullanılan Bitkileri Yetiştirmek İçin 10 Üs İnşa Edilecek

HEFEİ, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin geleneksel Çin tıbbı sektörüne destek planı uyarınca, eyalette 2022-2024 yılları arasında geleneksel Çin tıbbında kullanılan bitkilerin yetiştirileceği 10 üs inşa edilecek.

HEFEİ, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin geleneksel Çin tıbbı sektörüne destek planı uyarınca, eyalette 2022-2024 yılları arasında geleneksel Çin tıbbında kullanılan bitkilerin yetiştirileceği 10 üs inşa edilecek. Teklife göre, Anhui'de üç yıl içerisinde her birinin üretim değeri 100 milyon yuanın (yaklaşık 14,08 milyon ABD doları) üzerinde olan 30'dan fazla geleneksel Çin tıbbı çeşidi geliştirilmeye çalışılacak. Eyalette, yıllık 1 milyar yuanın üzerinde hasılaya sahip ondan fazla işletme olacak ve geleneksel Çin tıbbı sektörü ile hizmetlerinin toplam değeri 400 milyar yuan olarak gerçekleşecek. Eyaletteki yerel bitkilere yönelik gösterim üslerinin sayısı 80'e ulaşacak. Anhui'de Çin geleneksel tıbbına dair bir müze ve geleneksel Çin tıbbı hizmet ihracatı üsleri de kurulacak. Eyaletteki geleneksel Çin tıbbı endüstriyel zincir sistemi son yıllarda düzenli olarak geliştirildi ve geleneksel Çin tıbbı endüstri kümelerinin gelişimi desteklendi. Ülkenin önde gelen geleneksel Çin tıbbı ticareti ve üretim üslerinden biri olan Anhui'nin Bozhou kentinde geçen yılın sonunda 206 eczacılık şirketi yer alıyordu ve geleneksel Çin tıbbı üretim endüstrisinin çıktı değeri 31,68 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Anhui'de Geleneksel Çin Tıbbında Kullanılan Bitkileri Yetiştirmek İçin 10 Üs İnşa Edilecek

YORUMLAR
500
Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 27 Trilyon Yuanı Aştı Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 27 Trilyon Yuanı Aştı Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anhui'de Geleneksel Çin Tıbbında Kullanılan Bitkileri Yetiştirmek İçin 10 Üs İnşa Edilecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
20:52 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi!
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
20:26 Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 21:57:13. #1.12#
SON DAKİKA: Anhui'de Geleneksel Çin Tıbbında Kullanılan Bitkileri Yetiştirmek İçin 10 Üs İnşa Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement