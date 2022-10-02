Anhui'de Geleneksel Çin Tıbbında Kullanılan Bitkileri Yetiştirmek İçin 10 Üs İnşa Edilecek

HEFEİ, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin geleneksel Çin tıbbı sektörüne destek planı uyarınca, eyalette 2022-2024 yılları arasında geleneksel Çin tıbbında kullanılan bitkilerin yetiştirileceği 10 üs inşa edilecek. Teklife göre, Anhui'de üç yıl içerisinde her birinin üretim değeri 100 milyon yuanın (yaklaşık 14,08 milyon ABD doları) üzerinde olan 30'dan fazla geleneksel Çin tıbbı çeşidi geliştirilmeye çalışılacak. Eyalette, yıllık 1 milyar yuanın üzerinde hasılaya sahip ondan fazla işletme olacak ve geleneksel Çin tıbbı sektörü ile hizmetlerinin toplam değeri 400 milyar yuan olarak gerçekleşecek. Eyaletteki yerel bitkilere yönelik gösterim üslerinin sayısı 80'e ulaşacak. Anhui'de Çin geleneksel tıbbına dair bir müze ve geleneksel Çin tıbbı hizmet ihracatı üsleri de kurulacak. Eyaletteki geleneksel Çin tıbbı endüstriyel zincir sistemi son yıllarda düzenli olarak geliştirildi ve geleneksel Çin tıbbı endüstri kümelerinin gelişimi desteklendi. Ülkenin önde gelen geleneksel Çin tıbbı ticareti ve üretim üslerinden biri olan Anhui'nin Bozhou kentinde geçen yılın sonunda 206 eczacılık şirketi yer alıyordu ve geleneksel Çin tıbbı üretim endüstrisinin çıktı değeri 31,68 milyar yuan olarak gerçekleşti.