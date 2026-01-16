Hegseth ve Koizumi'den Sembolik Spor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hegseth ve Koizumi'den Sembolik Spor

16.01.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Hegseth ve Japon mevkidaşı Koizumi, askeri üste sabah sporu yaparak ittifakı güçlendirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret eden Japon mevkidaşı Shinjiro Koizumi ile birlikte bir askeri üste sabah sporu yaptı. İkilinin 30 dakikalık antrenmanda birlikte ter döktüğü anlar renkli görüntülere sahne oldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Japon mevkidaşı Shinjiro Koizumi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri farklı bir mecraya taşıdı. Temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret eden Koizumi, bir askeri üste Hegseth ile birlikte yaklaşık 30 dakika boyunca spor yaptı. Koizumi, antrenman sırasında Hegseth tarafından hediye edilen tişörtü giyerken, ikili şınav ve ağırlık çalışmaları dahil 5 farklı egzersizden oluşan antrenmanda birlikte ter döktü. Diplomasi dünyasının alışık olmadığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Hegseth: "Amacımız ittifakı güçlendirmek"

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hegseth ve Koizumi daha sonra ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Hegseth, toplantının başında yaptığı konuşmada ABD-Japonya savunma ittifakının önemine dikkat çekerek, "Bizim görevimiz, buradaki amacımız, bunu sürdürmek ve mümkün olan her şekilde güçlendirmektir" ifadelerini kullandı. Japonya'nın savunma harcamalarını artırma taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Hegseth, "Bu, sert gerçekçilik olacak. Ancak, her iki ülkenin de hayati ulusal çıkarlarını bir araya getiren ve barışı koruyan pratik, sağduyulu bir yaklaşım olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Birlikte güç yoluyla barışı sağlıyoruz"

Hegseth, ABD ordusunun Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile gerçekleştirdiği ortak tatbikat ve eğitimlerin caydırıcılığı artırdığına dikkat çekerek, "Evet, Önce Amerika ilkesinden bahsediyoruz, ama bu sadece Amerika anlamına gelmiyor. Bu, yatırım yapan ve yanımızda duran dostlarımızla birlikte çalışmak anlamına geliyor. ve işte bu şekilde dünyada ve burada, kendi yarımküremizde güç yoluyla barışı sağlıyoruz" dedi.

Koizumi: "İttifakın bağını gerçekten hissettim"

Koizumi ise, Hegseth ile toplantı öncesinde yaptıkları ortak antrenmanın ABD-Japonya arasındaki savunma ittifakı açısından sembolik önem taşıdığını belirterek, "Japonya'nın her türlü çabayı göstererek kararlı sonuçlar sergilemesi ve ABD'nin güçlü desteği sayesinde, bu sabah ittifakımızın bağını gerçekten hissedebildim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Diplomasi, Savunma, Japon, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hegseth ve Koizumi'den Sembolik Spor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:48:21. #7.11#
SON DAKİKA: Hegseth ve Koizumi'den Sembolik Spor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.