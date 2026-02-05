Heilongjiang\'da Temalı Tren Yolda

HARBİN, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde 2026 yılının ilk fuar temalı trenine ev sahipliği yapan K7103 numaralı tren çarşamba günü Harbin'den Jiagedaqi'ye doğru yola çıktı.

Eyalete özgü tarım ürünleri, demiryolu temalı kültürel objeler ve somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan el sanatlarının sergilendiği trende satın alınan ürünler, kurye hizmeti aracılığıyla alıcıların belirlediği adreslere doğrudan teslim ediliyor.

Son yıllarda bir dizi turistik temalı treni hizmete alan Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi, Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu sırasında yolculara eşsiz ve sıcak bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.