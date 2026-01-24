Hekimhan'da Kış Yarısı Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Hekimhan'da Kış Yarısı Şenliği Coşkusu

24.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekimhan'da geleneksel Kış Yarısı Şenliği'nde erzak toplayarak aşı yapıldı, kültürel etkinlikler düzenlendi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi'nde, geleneksel "Kış Yarısı Şenliği" düzenlendi.

Şenlik kapsamında kapı kapı dolaşarak mahalleliden erzak toplayan gençlerin getirdikleri buğday, un, bulgur gibi malzemelerle, mahallede kurulan kazanlarda "Kış Yarısı" aşı yapıldı.

Kostümler ve renkli kıyafetler giyen gençlerin halay çekip gösteriler yaptığı şenlikte, pişirilen "Kış Yarısı" aşı mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu.

Yöresel kıyafetlerle oyunlara katılan vatandaşlar, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, AA muhabirine, köylerinde Türk geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinlikleri her yıl ocak ayında düzenlediklerini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Orta Asya'dan beri devam eden bir Türk geleneğimiz. Biz de bu geleneği dernek olarak sürdürüyoruz. Şunun farkındayız, kültür bir toplumu ayakta tutan en güçlü bağdır. Bizler de geçmişin kültürünü geleceğe taşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu zorlu hava koşullarında bile bu etkinliği yapmaktan geri adım atmıyoruz. Her yıl ocak ayının son haftasında bu etkinliği Kocaözü'nde gerçekleştiriyoruz."

Etkinlikleri imece usulü gerçekleştirdiklerini ifade eden Doğan, kent genelinden katılım olduğunu belirtti.

Doğan, şunları kaydetti:

"İmece usulü yapılıyor. Normalde daha eski zamanlarda kapı kapı gezilerek insanlar evlerindeki gıdalarını paylaşıyordu. Bunlarla ortak bir yerde toplanıp yemekler yapılıyordu. Bugün de derneğimiz bünyesinde bu işlemler gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızın derneğimize gönderdiği bağışlar sayesinde bu etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlikte yöresel oyunlar oynanıyor, halaylar çekiliyor. Bu şekilde devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hekimhan'da Kış Yarısı Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
TikTok’un ABD’de yeni sahipleri belli oldu TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Uzmanı açıkladı Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 17:01:51. #7.11#
SON DAKİKA: Hekimhan'da Kış Yarısı Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.