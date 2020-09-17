Hekimhan'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

İlçe Kaymakamlığına yeni atanan Muhammed Öztaş, denetimlere katıldı.

Öztaş, esnafı gezerek, kurallara uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tüm ekiplerin sahada denetimler gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Öztaş, "Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıdır. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hekimhan'da da gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmak." diye konuştu.