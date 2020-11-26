Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçta Kayserispor'u eledi

Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten maçta Hekimoğlu Trabzon, penaltılar sonunda tur atlayan taraf oldu.

2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'un golleri; 10., 25. ve 34. dakikalarda Batuhan Karadeniz'den geldi. 29 yaşındaki forvet 3. golünü penaltıdan kaydetti.

Kayserispor'da ise goller; 12. ve 83. dakikalarda Kvrzic ve 85. dakikada Wilfried Kanga'dan geldi.

Maçın uzatma bölümünde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük skorla üstünlük sağlayan 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon üst tura çıkan taraf oldu.