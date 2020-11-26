Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçta Kayserispor'u eledi
26.11.2020 20:37
Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçta penaltı atışlarıyla turnuva dışına itti. Mücadelede 3 gol atan Batuhan Karadeniz yıldızlaştı.
Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten maçta Hekimoğlu Trabzon, penaltılar sonunda tur atlayan taraf oldu.
2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'un golleri; 10., 25. ve 34. dakikalarda Batuhan Karadeniz'den geldi. 29 yaşındaki forvet 3. golünü penaltıdan kaydetti.
Kayserispor'da ise goller; 12. ve 83. dakikalarda Kvrzic ve 85. dakikada Wilfried Kanga'dan geldi.
Maçın uzatma bölümünde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük skorla üstünlük sağlayan 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon üst tura çıkan taraf oldu.
Son Dakika Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık yakalandı Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor