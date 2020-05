Helallik isteyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

SAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen ve Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek, helallik istediği anları kamerayla kaydedip, Yeşilırmak'a atlayan İlyas C.'nin (26) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam, Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. Sevgilisinden ayrıldığı ileri sürülen İlyas C., köprü üzerinde ağlayıp, cep telefonu kamerası ile 'Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim. Ben bu acıyla yaşayamıyorum. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum gülüm' dediği anları kaydetti. İlyas C., ardından görüntüleri arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşlarının kısa sürede geldiği köprüden İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. Suda sürüklenen İlyas C., gözden kayboldu. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarında suda İlyas C.'yi arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu İlyas C.'nin cansız bedenine, bugün saat 07.30 sıralarında köprü ayaklarının bulunduğu noktada ulaşıldı. İlyas C.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.