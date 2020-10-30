Zonguldak'ta hemzemin geçitte tren araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta hemzemin geçitte tren ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Trenin metrelerce sürükleyip hurdaya döndürdüğü aracın sürücüsü yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Acılık semtindeki hemzemin geçitte yaşandı. 67 AG 913 plakalı Ford marka Connect model hafif ticari araç, tren ile çarpıştı. Hemzemin geçitte meydana gelen kazada trenin çarptığı araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı olarak kurtardığı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken Acılık semtine ulaşımın sağlandığı köprüde ulaşım durdu.

öte yandan kapalı halde sirenleri çalan bariyer ise dikkat çekti. - ZONGULDAK