Hendek meclisinden asker selamı

Hendek Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle ordumuza tam destek mesajı yayınlarken, Başkan Babaoğlu ve tüm meclis asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.



Hendek Belediyesi Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Hendek Belediye Meclisi Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok edip, barış ve huzuru tesis etmek adına Mehmetçiğimiz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi. MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş'in teklifi üzerine Başkan Babaoğlu ve meclis üyeleri İstiklal Marşı ve Saygı duruşunda bulunulurken, hep birlikte asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdi. Aygüneş'in ardından AK Parti Grup Başkan vekili Hamit İsmailoğlu'da Barış Pınarı Harekatına destek mesajını okudu.



Bu vatan bizim



Daha sonra konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Allah birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın. Birlik içinde olduğumunuz sürece bu büyük millete kimsenin gücü yetmez. Rabbim ülkemizin huzuru ve geleceği adına canı pahasına mücadele eden kahraman ordumuzu korusun, kollasın. Kahraman Mehmetçiğimiz bugün yine huzur, barış ve coğrafyanın güvenliği açısından görevi başındadır. Dualarımızla onların yanındayız. Biz bize yeteriz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatan bizim, bu vatan hepimizin" ifadelerini kullandı.



Asfalt yapımına onay çıktı



Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Mecliste Hukuk Komisyonundan gelen gündemin 1-2 ve 3'ncü maddeleri olan Hal Müdürlüğü kadrosunun Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosu olarak değişimi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosu olarak değişimi ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulması meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Meclisin 4 ve 5'nci maddesi olan İller Bankası A.Ş.'den teminat mektubu alınarak asfaltlama başlaması için 2 bin ton Bitüm malzeme alınabilmesi adına Belediye Başkanına yetki verilmesiyle ilgili komisyon raporu ve Bitüm malzeme alımı için TÜPRAŞ ile Hendek Belediyesi arasında yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile Zeki Cömert Parkında yapılan yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak olan sosyal tesis ve kafeteryanın belediye şirketi Himpaş tarafından 5 yıl işletilmesi için ilgili komisyon raporu BBP ve MHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti grubu ise 4-5 ve 6'ncı maddelere çekimser oy kullandı. - SAKARYA