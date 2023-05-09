Sevgilisini öldüren emekli polis, intihar eden oğlunun mezarının başında canına kıydı - Son Dakika
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Sevgilisini öldüren emekli polis, intihar eden oğlunun mezarının başında canına kıydı

Sevgilisini öldüren emekli polis, intihar eden oğlunun mezarının başında canına kıydı

10.05.2023 15:20

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, emekli polis Tuncay Gülenç birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'yu tabancayla öldürüp geçen yıl intihar eden oğlunun mezarının başında yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Gülenç'in oğlunun yıl dönümünde sosyal medya hesabından, "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek." yazdığı görüldü.

Dün gece saatlerinde Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana gelen olayda emekli polis olduğu öğrenilen Tuncay Gülenç (55), birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'yu (38), kendisine ait bağ evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açarak öldürdü.

OĞLUNUN MEZARINA GİDİP İNTİHAR ETTİ

Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart'ta ölen oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"OLMAYAN ADALET ELBET BİR GÜN TECELLİ EDECEK"

Öte yandan Tuncay Gülenç'in, 30 Mart 2022'de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek. Seni kucağıma aldığım ilk gün dünyalar benim olmuştu. 22 Mayıs 1996 günü Çarşamba akşamı saat 21.05'di. Seni bir bebek olarak kucağıma aldığımda seninle ne kadar bir süre, ne kadar bir hayat kuracağımı bilmiyordum. 26 yıl kalbimle yürekten sevdim seni ben. Acısıyla tatlısıyla çok şeyler sığdırdık bu hayata. İyi ki benim evladım, iyi ki benim yavrum oldun. Ailene yaşattığın evlatlık duygusuyla, güzelliklerinle sana teşekkür ediyorum. 30 Mart 2022 günü saat 14.30'da bizleri bırakıp gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah'ıma yalvardıkça 'Buraya kadarmış' dedi Allah'ım bana. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım, ne de unutturacağım. Sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun güzel evladım canım oğlum, nurlar içinde uyu" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Hendek'te bir adam, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Ahhhh be abicim ne kötü bir kader Allah geride kalanlara sabır versin Cevap Yaz 28 3 Yayından Kaldır
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Jandarma, Sakarya, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini öldüren emekli polis, intihar eden oğlunun mezarının başında canına kıydı - Son Dakika


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