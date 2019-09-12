Son Dakika Haberleri: Hendek'te okul kantinlerine denetim
Son Dakika Güncel Haber

Hendek'te okul kantinlerine denetim

17 dakika önce

Hendek Belediyesi zabıta ekipleri Hendek'te bulunan okul kantinlerinde ürün, fiyat, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.

Hendek'te okul kantinlerine denetim, System.String[]

Hendek Belediyesi zabıta ekipleri Hendek'te bulunan okul kantinlerinde ürün, fiyat, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.


Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri 2019- 2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Hendek'teki tüm okul kantinlerini denetleyerek, uyulması gereken kurallar konusunda kantin işletmecisi ve çalışanlarını bilgilendirdi. Zabıta ekipleri, kantin denetimlerinde etiket, fiyat ve ürünleri titizlikle kontrol etti. Denetimlerini tamamlayan ekipler kurallara uydukları için kantin yöneticilerine teşekkür ederek denetimlerin sık sık yapılacağını belirtti.


Hendek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, okulların açılmasıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerin sık sık yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı adına gıda hazırlanan alanlar, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangın söndürme cihazları, fiyat, kılık kıyafet ve depolama koşulları denetlendi. Öğrencilerimizin sağlığı her şeyin üzerindedir. Bu denetimler periyodik olarak devam edecek" denildi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Zabıta, Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı
100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Çocuğunun sınıfı değişmedi diye okul bastı, müdürün kapısını kırdı! Kamera kayıttaydı Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hendek'te okul kantinlerine denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]