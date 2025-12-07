Hendek'te Trafik Kazası: 2 Ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.İ, tedavi altına alındığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Tedavisi süren yaralılardan M.K.İ'nin (26) çenesinin kırıldığı, K.P'nin (22) vücudunda kesik olduğu öğrenildi.

Dün S.A. idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobille A.İ'nin kullandığı 54 ANY 645 plakalı otomobil çarpışmış, sürücülerden S.A'nın hayatını kaybettiği belirlenmiş, kazada yaralanan sürücü A.İ, M.K. ve K.P, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.