Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)
6 saat önce
YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞSakarya'nın Hendek ilçesinde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği evde çıkan yangına, ilk belirlemelere göre, devrilen elektrikli sobanın neden olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:48 Kaynak: DHA
YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği evde çıkan yangına, ilk belirlemelere göre, devrilen elektrikli sobanın neden olduğu bildirildi. Kardeşlerin de çatının çökmesiyle öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi baba İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın bahçede bulunduğu sırada yaşanan acı olayın ardından yapılan incelemeler tamamlandı. 2 kardeşin cenazeleri, morga kaldırıldı.
Tartıştığı 4 aylık eşini kazakla boğarak öldürdü Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı Eşini 3 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi, kendisini iple tavana astı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi