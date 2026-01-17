Hentbol'da Beraberlik: 28-28

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Yenimahalle Belediyespor ile MC Sistem Yurdum 28-28 berabere kaldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk yarısı, MC Sistem Yurdum'un 15-11 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci devre hücumda daha etkili olan ev sahibi Yenimahalle Belediyespor, farkı kapattı.
Yenimahalle Belediyespor'un Rumen oyuncusu Zsofia Csavar'ın son saniyelerde 7 metre atışından kaydettiği golle takımlar, sahadan 28-28 beraberlikle ayrıldı.
