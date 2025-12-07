Hentbol Süper Lig 16. Hafta Sonuçları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
Ligde oynanan haftanın maçlarında sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Altınpost Giresunspor: 35-24
Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 31-34
Spor Toto-İstanbul Gençlik: 30-32
Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 36-27
Ankara Hentbol-Rize Belediyespor: 26-29
Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As: 31-39
