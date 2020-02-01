Hentbol: Toplu sonuç
16 dakika önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. haftaya tek maçla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta yapılan 4 müsabakayla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:54 Kaynak: AA
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. haftaya tek maçla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta yapılan 4 müsabakayla tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor: 22-26
Erkekler Süper Lig
Spor Toto-Nilüfer Belediyespor: 29-26
Beykoz Belediyesi Gençlik- Güneysu: 30-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 19-33
Beşiktaş Aygaz-Göztepe: 39-19
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