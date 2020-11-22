Hepsiburada'nın "Efsane Cuma" kampanyası yarın başlıyor

Hepsiburada'nın 40'a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" kampanyası yarın başlıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin alışveriş günü, "efsane indirimlerle" başlıyor.

Gebze'de 100 bin metrekare alana kurulu, e-ticaretin "en büyük" operasyon merkezine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye'de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlarken tüketicilerin en iyi markalı ürünlere en "efsane" fiyatlarla ulaşması için çalışıyor.

Hepsiburada, teknoloji altyapısından, operasyona, pazarlamadan ürün tedariki ve planlamasına kadar tüm süreçlerini Efsane Cuma için eksiksiz olarak tamamladı.

Yılın en avantajlı gününde müşterilerine on binlerce iş ortağı ile birlikte mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatmak için kolları sıvayan lider e-ticaret platformu, bu önemli günü "unutulmaz" indirim ve kampanyaların yanı sıra, kusursuz operasyonları ve finansal destek hizmetleriyle de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

100 bin metrekarelik bölgenin en büyük Akıllı Operasyon Merkezi'nde rekor sayıda milyonlarca ürün Efsane Cuma için depolandı. Hepsiburada platformunda yer alan on binlerce iş ortağı ve marka bu güne özel olarak hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Efsane Cuma'da da müşterilerin sağlığını güvence altına almak adına, sipariş verilecek ürünlerin yüksek önlemler altında dezenfekte edilip, paketlenip müşterilere ulaştırılması sürdürülecek.

Hepsiburada'nın yılsonuna kadar taahhüt ettiği 5 bin kişilik istihdam paketi sayesinde, yoğun talep ile karşılaşılan Efsane Cuma'da müşterilere siparişleri hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmaya devam edecek.

Türkiye'nin önemli kargo firmaları ve Hepsiburada'nın lojistik sektörüne yenilikçi bakış açısı getiren iştiraki Hepsijet'in bu önemli günde, Türkiye'nin 81 iline siparişleri sorunsuz ulaştırması için planlamalar yaptı.

"Efsane Cuma" için özel proje ekipleri oluşturan Hepsiburada, müşteri içgörü analizleri ve araştırmaları sonucuna göre kampanya ve indirim planladı.

Tek bir alışverişte birden fazla kredi kartıyla ödeme yapabilmesini sağlayan "çoklu kredi kartı" hizmetinden faydalanabilecek olan müşteriler, yılın en avantajlı gününde ihtiyaçlarını ertelemeyerek, 36 aya varan vade alternatifleri sunan online alışveriş kredisi seçeneğini kullanarak alışveriş yapabilecek.

İndirimler ve stoku azalan ürünler için alarm servisleri devreye alınan Hepsiburada, müşterilerin avantajlardan maksimum yararlanması sağlayacak.