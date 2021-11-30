Her 5 şirketten 2'si Anadolu Yakası'nda ofis tercih etti - Son Dakika

Ofise dönüşün başladığı 3'üncü çeyrekte İstanbul'da 64 bin 18 metrekare ofis kiralama işlemi yapıldığı açıklandı. Özellikle yerli şirketlerin sağlıklı ve verimli çalışma ortamı için, yüksek teknolojiyle donatılmış nitelikli ofislere yöneldiğini belirten Göztepe Nakliyat ve Depolama CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Yeni kiralamaların yüzde 40'ının Anadolu yakasında Kozyatağı, Altunizade, Kavacık, Ümraniye civarlarında yapılması, nakliye sektörünün kıtalararası mesaisini artırdı" dedi.

Pandeminin çalışma hayatında yarattığı değişimle ofisler de şekil değiştirdi. Cushman & Wakefield'in hazırladığı rapora göre, Türkiye'de 3. çeyrekte 64 bin 18 metrekare ofis kiralama işlemi yapıldı. Bu yılın ocak-eylül aylarında yapılan 178 bin 759 metrekare kiralama işleminin yüzde 85'ini yeni kiralama anlaşmaları oluşturdu. Pandeminin etkilerinin azalmaya başlamasıyla ileri teknolojiyle donatılmış, nitelikli ofislere talebin arttığına dikkat çeken Göztepe Nakliyat ve Depolama CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Bu tür ofislerin Levent, Gayrettepe, Maslak gibi merkezi iş alanlarının dışında Kozyatağı, Kavacık gibi bölgelerde de yaygınlaşması, talebi etkiliyor. 3. çeyrekte yeni kiralama anlaşmalarının yüzde 32,5'inin Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi ve Maslak gibi merkezi iş alanlarının bulunduğu bölgede, yüzde 40'ının Anadolu yakasında Kozyatağı, Altunizade, Kavacık, Ümraniye civarlarında, yüzde 27,5'inin Taksim, Nişantaşı, Şişli, Fulya ile Havalimanı bölgelerini kapsayan alanda yapıldığı görülüyor. Pandemi öncesinde ağırlıklı olarak Avrupa yakasında farklı bölgelerde yapılan yeni kiralamalar, Anadolu yakasına da taşındı" dedi.

LOKASYONUN YERİNİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ALDI

Yeni ofis kiralama işlemlerinde yaşanan artışın nakliye sektöründe farklı bir trafik yarattığını belirten Ulaş Gümüşoğlu, "Şirketler arasında giderek yaygınlaşan karma çalışma modeli, ofisleri merkezi olmaktan çıkardı. Maslak, Levent gibi merkezi iş alanlarının dışında kalan bölgelerde de ileri teknolojilere sahip nitelikli ofislerin inşa edilmesiyle lokasyon faktörü önceliğini yitirdi. Şirketler için pandemi öncesinde prestij göstergesi olarak değerlendirilen merkezi lokasyonun yerini, aidiyeti ve verimliliği artıran yüksek teknolojiler aldı" dedi.

YERLİ ŞİRKETLERİN RADARINDA

Şirketlerin sağlıklı çalışma alanına ihtiyacının nitelikli ve kaliteli ofis talebine yön verdiğini belirten Göztepe Nakliyat ve Depolama CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Pandemi, özellikle yerli şirketlere, çalışan aidiyeti ve verimliğin artırılması açısından ileri teknolojinin önemini gösterdi. Yerli şirketler de bu yönde yeni stratejileri devreye aldı. Yaratıcılığın teşvik edildiği, sosyalleşme ve iş birliğinin ön planda tutulduğu, kurum kültürünün gelişimine katkı sağlayan ve aidiyet hissi yaratan ofisler yerli şirketlerin radarına girdi." diye konuştu.