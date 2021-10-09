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Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi - Son Dakika

Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi

09.10.2021 12:19

Denizli'de alkollü bir eğlence mekanının taranması olayının faili olarak aranan şüpheliyi ve 2 arkadaşını ayrıntılar ele verdi. Arandıklarını bile bile gazinoya eğlenmeye gidip bir de üstüne çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli, JASAT Kod 15 Operasyonuyla adalete teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından son 10 gün içinde yakalanan 3 şüpheliyle ilgili operasyonun ayrıntıları ortayı çıktı. Bekilli ilçesinde 05 Ağustos 2021 tarihinde bir alkollü eğlence mekanında meydana gelen "Kasten öldürmeye teşebbüs" olayının ası faali olduğu iddiasıyla aranan firari Muhammet M'nin (36) izini süren jandarmanın dedektifleri olan JASAT, yürütülen titiz takip sonucu büyük bir başarıya imza attı.

ARANDIKLARINI BİLE BİLE EĞLENMEYE GİTTİLER

Arandığını bile bile arkadaşlarıyla eğlence mekanına giderek burada fotoğraf çektiren Muhammet M'nin de yer aldığı 4 arkadaşın çekilen bu fotoğrafı, tanınmamak için soy isimler kapatılarak 14 Eylül 2021 tarihinde Murat Ç. tarafından "Herkesin gönlüne göre. Hayırlı işler" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafı ihbar olarak değerlendiren JASAT, şüphelileri takibe aldı.

O fotoğraf sonlarını hazırladı

HUSUMETLİSİ YERİNE DİREKSİYONDAKİ SÜRÜCÜYÜ VURDU

Sonlarını hazırlayan fotoğrafı paylaşan şüphelilerin eğlendikleri 15 numarası masadan yola çıkılarak "JASAT Kod 15 Operasyonu"nu başlatan jandarma ekiplerinin araştırmaları sırasında, aynı karede olan ve fotoğrafı paylaşan Murat Ç., 27 Eylül 2021 tarihinde alkol aldığı alkollü mekandan çıktıktan sonra arkasından seyreden araca, husumetlisi zannederek ateş açtı. Babasının ameliyatı içim hastaneye giden Mustafa K., camı ve koltuğu delen kurşunun kafa tasına saplanması sonucu ölümden döndü. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemeye sevk edilen Murat Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZERİNİN EHLİYETİYLE GEZERKEN YAKALANDI

Yine aynı karede fotoğrafı bulunan kendini uzun süredir çevresine Aykut A. olarak tanıtan Erdoğan Ö. de, 05 Ekim 2021 günü uygulama noktasında kendisini daha önceden gözaltına alan JASAT görevlisinin tanıması sonucu yakalandı. Kendisine çok benzeyen arkadaşının ehliyetiyle uzun zamandır ortalıkta dolaşan ve 19 ilde karıştığı 47 ayrı suç nedeniyle 17 yıl hapis cezasıyla aranan Erdoğan Ö., tutuklandı.

O fotoğraf sonlarını hazırladı

RAKİP GAZİNOYU SLAHLA TARAMIŞTI

Bekilli ilçesinde rakip gazinonun işleri bozmak için olay çıkarttığı, müşteri gibi gönderdiği kız arkadaşı Rümeysa Ö'yü (21) tekme tokat dövdüğü, 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla mekanı taradığı iddiasıyla 2 aydır aranan firari Muhammed M. (36) ise, arandığını bile bile eğlenmeye gitmenin bedelini arkadaşlarıyla ayı sonu paylaşarak ödedi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta izine rastlanılan Muhammed M., kendisine yardım eden bir kadın ile birlikte 06 Ekim 2021 günü gizlendiği eve yapılan operasyonla gözaltına alındı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Muhammed M. de, cezaevinin yolunu tuttu.

Sosyal medyada paylaşılan 1 fotoğraftan yola çıkan jandarma ekipleri, başarıyla tamamlanan JASAT Kod 15 Operasyonu kapsamında 10 gün içerisinde fotoğrafta yer alan 3 şüpheliyi yakalayarak, adalete teslim etti. - DENİZLİ

Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi

Jandarma, Bekilli, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi - Son Dakika
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