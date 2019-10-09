Son Dakika Haberleri: Her Yerde Sen 17. Bölüm 2. Fragmanı
Son Dakika TV Her Yerde Sen 17. Bölüm 2. Fragmanı

Her Yerde Sen 17. Bölüm 2. Fragmanı

46 dakika önce

Her Yerde Sen HD İzle!Her Yerde Sen 17. Bölüm 1. Fragmanı Yayında!

Her Yerde Sen HD İzle!

Her Yerde Sen 17. Bölüm 1. Fragmanı Yayında!

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Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Her Yerde Sen Cuma FOX'ta!

#FOX #FOXplay #heryerdesen

Oyuncular:

Demir: Furkan Andıç

Selin: Aybüke Pusat Burak: Ali Yağcı

İbrahim: Ali Gözüşirin

Merve: Deniz Işın

Bora: Ali Barkın

Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/user/TVFOX/

Her Yerde Sen 17. Bölüm 2. Fragmanı

Her Yerde Sen Dizisi, Facebook, Twitter, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:05 
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