Her yıl bir ihtiyaç sahibi ailenin evini imece usulü inşa ediyorlar - Son Dakika

Osmaniye'de merkeze bağlı Dereli köyünde muhtarın öncülüğünde 3 yıl önce başlatılan çalışma ile ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin evleri yıkılarak, onlara hayırseverlerin de katkılarıyla imece usulüyle yeni ev inşa ediliyor.

Köyde yürütülen çalışma kapsamında öncelikle köyde evi kullanılamaz halde olan ve maddi durumu ev yapmaya müsait olamayan vatandaşlar muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından belirleniyor.

Daha sonra muhtar Vahit Karadağ öncülüğünde hayırseverler ve köylülerin nakdi destekleri ile inşaat malzemeleri temin ediliyor.

Köyde yaşayanlar boş zamanlarında imece usulüyle önce ailenin kullanılamaz durumdaki evini yıkıyor daha sonra yerine yenisini inşa ediyor.

Yeni evleri inşa edilirken aileyi köyde yaşayan vatandaşlar evlerinde misafir ediyor.

3 yılda 2 aile yeni evine kavuştu. Bu yıl ise 4'ü engelli bireye sahip 5 kişilik bir aile için harabe haldeki evlerinin yerine yeni bir ev inşa etmek için çalışmalara başlandı.

Köylülerin çabalarıyla inşası tamamlanacak ev, yeni eşyalarla döşenerek aileye teslim edilecek.

Muhtar Karadağ, AA muhabirine, 3 yıl önce muhtar seçilmesinin ardından köyde yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Köy halkının ihtiyaç yardıma ihtiyaç duyan ailelere el birliğiyle yardım ettiğini belirten Karadağ, "Bu yıl 4'ü kadın 5 kişilik ailemize yardım ediyoruz. Evde yaşayanların 4'ü zihinsel engelli. Evin tek erkeğinin şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilmiş durumda, diğer bacağının da kesilme tehlikesi var. Evin işlerini en küçük kız yapmakta o da zihinsel engelli olduğu için yeterli olamıyor maalesef." dedi.

Köydeki tüm muhtaç aileleri kendi aileleri gibi gördüklerini dile getiren Karadağ, şunları söyledi:

"İnşallah burada bu ailemize imece usulü rüzgar, yağmur girmeyen yeni bir ev yapıp o evde yaşamalarını sağlayacağız. Bu konuda bize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın desteği de oldu. Hayırsever vatandaşlarımız da büyük destek verdi. Gerek sosyal medyadan gerekse başka kanallardan bize ulaşan vatandaşlar, maddi ve manevi büyük destek veriyor. İnanıyoruz ki bu ailemizin evini de çok kısa bir sürede tamamlayacağız."

Karadağ, ihtiyacı olan ailelere yardım konusunu köyde bir gelenek haline getirdiklerini anlatarak, daha önce de 2 aileye aynı şekilde yeni ev yaptıklarını aktardı.

Bu yıl da bu aileyi yeni ev sahibi yapmak istediklerini belirten Karadağ, "Her yıl bir müşkül durumdaki ailemize bir ev projesi devam edecek ve her yıl bir aileyi daha yeni evine kavuşturacağız inşallah." diye konuştu.

Köyde yeni ev yapılan vatandaşlardan Şirin Doğan, geçen yıl 40 gün içinde yeni evine kavuştuğunu söyledi.

Anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşi ile yaşamaya başladığını anlatan Doğan, "Anne babamız ölünce ortada kaldık. Hiçbir geçim kaynağımız yoktu. Ben de kardeşim de hastayız. Evimiz harabeydi. Allah razı olsun muhtarımız geldi, 'Evinizi yapacağız.' dedi ve 40 gün içinde yaptılar. Yeni evim çok güzel. Herkesten Allah razı olsun." dedi.