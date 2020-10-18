Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-55 mağlup etti.

Tebriz'de halk, İran'ın Ermenistan'a desteğini protesto ediyor

Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı