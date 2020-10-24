Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi

24.10.2020 18:17
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi, System.String[]

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Hakemler: Yener Yılmaz, Seyhan Topaloğlu, Mustafa Candemir Tabakİzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 2, Kübra Erat 14, Elif Emirtekin 4, Siksniute 2, Wheeler 18, Jovanovic 13, Dos Santos 11Çankaya Üniversitesi: Zellous 23, White 17, Gizem Yavuz 12,...

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Yener Yılmaz, Seyhan Topaloğlu, Mustafa Candemir Tabak

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 2, Kübra Erat 14, Elif Emirtekin 4, Siksniute 2, Wheeler 18, Jovanovic 13, Dos Santos 11

Çankaya Üniversitesi: Zellous 23, White 17, Gizem Yavuz 12, Bahar Öztürk 7, Talbert 13

1. Periyot: 23-22

Devre: 43-37

3. Periyot: 58-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 72-64 yendi.

Yener Yılmaz, Seyhan, Polis, Şehit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika Spor

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