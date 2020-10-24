Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Yener Yılmaz, Seyhan Topaloğlu, Mustafa Candemir Tabak
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 2, Kübra Erat 14, Elif Emirtekin 4, Siksniute 2, Wheeler 18, Jovanovic 13, Dos Santos 11
Çankaya Üniversitesi: Zellous 23, White 17, Gizem Yavuz 12, Bahar Öztürk 7, Talbert 13
1. Periyot: 23-22
Devre: 43-37
3. Periyot: 58-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 72-64 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika Spor