Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Murat ArıkanlıGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 7, Gökşen Fitik 2, Bentley 18, İlayda Güner 14, Marginean 4, Manso 15, Meltem Avcı 10, Feride Şevval Akalan 2, Ayfer DalkılıçBeşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 21, Bahar Çağlar...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Murat Arıkanlı

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 7, Gökşen Fitik 2, Bentley 18, İlayda Güner 14, Marginean 4, Manso 15, Meltem Avcı 10, Feride Şevval Akalan 2, Ayfer Dalkılıç

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 21, Bahar Çağlar 15, Anderson 32, Snytsina 19, Elif Emirtekin 12, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 3, Yağmur Yıldız, Elif Bayram, Nisa Yalçın 2, Middleton

1. Periyot: 6-21

Devre: 27-44

3. Periyot: 43-77

5 Faulle Çıkan: 27.00 Tuck (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 104-72 yendi.

İbrahim Altıntaş, basketbol, Çukurova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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