Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

25.10.2020 18:11
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Fenerbahçe Metro EnerjiHakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Samet ErdoğanFenerbahçe Öznur Kablo: McBride 26, Sevgi Uzun 6, Stokes 6, Vaughn 12, Thomas 11, Olcay Çakır Turgut 11, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini 11Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 5, Harrigan 9,...

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Samet Erdoğan

Fenerbahçe Öznur Kablo: McBride 26, Sevgi Uzun 6, Stokes 6, Vaughn 12, Thomas 11, Olcay Çakır Turgut 11, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini 11

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 5, Harrigan 9, Esra Erol Topuz 12, Harris 25, Ayşegül Günay Aladağ 12, Gemelos 4, Sevgi Tonguç, Gülse Uğur 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 42-31

3. Periyot: 64-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 91-69 yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo ligde 6. maçından da galibiyetle ayrılırken, Kayseri ekibi ise 6. maçını da kaybetti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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