Hercai 54. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika

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Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/2vwmORD

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer , Ayda Aksel , Macit Sonkan, Serdar Özer , Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

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