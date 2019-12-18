Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi... - Son Dakika Spor

Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi...

6 saat önce

REAL MADRIDBarcelona'da Dembele dışında önemli bir eksik yok. Jordi Alba iyileşti ve sol bekteki yerini alacak.

Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi..., System.String[]

BARCELONA - REAL MADRID


Barcelona'da Dembele dışında önemli bir eksik yok. Jordi Alba iyileşti ve sol bekteki yerini alacak.


Real Madrid cephesinde ise Hazard, Marcelo ve James Rodriguez sakat. Son 7 lig maçında yenilgileri yok ve bu 7 maçın sadece 3'ünde gol yediler.


Söz konusu El Clasico olunca Barcelona ön planda... Aralarındaki son 6 maçtan 4 galibiyet çıkartan Katalan devi, ligde bu sezon Camp Nou'da oynadığı 7 maçı da kazandı, tüm maçlar "2.5 ÜST" bitti ama 6'sında kalesini gole kapatamadı.


Real Madrid, El Clasico, Jordi Alba, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:16 
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