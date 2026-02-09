Herzog'un Ziyareti Protesto Edildi

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentine 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak amacıyla gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protesto edildi.

ABC News'ün haberine göre Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla düzenlediği resmi ziyaret kapsamında kente geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden oldu.

Herzog'un ziyaretine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, başkent Canberra'daki Garema Meydanı'nda bir araya geldi.

Aralarında Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman'ın da bulunduğu göstericiler, kefiye giyerek Herzog'un ziyaretine tepki gösterdi.

Sydney kenti de protestolara sahne oldu. Belediyenin önünde toplanan binlerce gösterici, bayraklar ve pankartlar taşıyarak Herzog'un ziyaretini protesto etti. Davulcuların eşlik ettiği kalabalık, sloganlar attı.

Gösteriler sırasında polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemleri ve teyakkuz hali görüntülere yansıdı.

Melbourne kentinde de binlerce kişi sokaklara çıktı. Sokakları Filistin bayraklarıyla donatan göstericiler, "Asla soykırımı savunma" yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Adelaide kentinde ise Parlamento Binası önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrağı ve pankartlar taşıdı.

Polis göstericilere sert müdahale etti

NSW polisi, Sydney belediye binası önünde toplanan göstericilere sert müdahale etti.

Yeşiller Partisi senatörü David Shoebridge, bir protestocunun bir grup polis tarafından defalarca yumruklandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Shoebridge, göstericinin ellerini havaya kaldırmasına rağmen polisin şiddetini sürdürdüğünü ifade etti.

Gösterinin organizatörü Josh Lees ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polislerin "Sydney'deki binlerce barışçıl protestocuya şiddetli bir şekilde saldırdığını" kaydetti.

Lees, polisin göstericilere biber gazı sıktığını ve kalabalığı hareket etmemesi için sıkıştırdığını aktardı.

New South Wales eyaletinde polise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti öncesinde ek yetkiler tanınmıştı.

Sydney kent merkezinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış, üç gün sürecek ziyaret boyunca şehir genelinde yaklaşık 3 bin 500 polis görevlendirilmişti.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesinde ülkesine davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, 7 Ocak'ta Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.