HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı - Son Dakika

HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı

21.12.2020 15:16
HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı, System.String[]

AKSARAY Valiliği girişinde HES kodu sorgulaması yapılan Nuray B., karantinada olması gerektiği ortaya çıkınca ambulans ile yurda götürüldü.

AKSARAY Valiliği girişinde HES kodu sorgulaması yapılan Nuray B., karantinada olması gerektiği ortaya çıkınca ambulans ile yurda götürüldü. Nuray B.'nin yanında olan ve "Annem gitmesin" diyerek ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.

Aksaray Valiliği ek binasına 2 çocuğu ile gelen Nuray B.'nin, HES kodu sorgulamasında koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu için evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Nuray B., görevlilere ve kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Kadının "Annem gitmesin" diye ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.Nuray B., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Nuray B.'ye ayrıca 3 bin 150  TL ceza uygulandı.


HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı
HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı
HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı
HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı
HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı

Aksaray Valiliği, Polis Memuru, Ambulans, HES kodu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Borç verdiği arkadaşının kocası tarafından tahralı saldırıya uğrayan kadın: Korkudan dışarı bile çıkamıyorum Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı
Koronavirüs aşısı helal mi değil mi? Şirketlerden art arda Koronavirüs aşısı helal mi değil mi? Şirketlerden art arda "Aşıda domuz ürünü yer almıyor" açıklaması         
14:59
Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı         
14:38
Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı         
14:22
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Müşteriye ekmek satan hırsız kasayı boşalttıktan sonra 5 lira bahşiş bırakarak kaçtı Müşteriye ekmek satan hırsız kasayı boşalttıktan sonra 5 lira bahşiş bırakarak kaçtı         
13:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı         
12:20
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz         
11:44
Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! "Hatırlamıyorum, elimden düşmüş olabilir" sözleriyle kendini savundu         
11:17
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu         
11:14
Kadın ve çocukların koronayı daha kolay atlatmasının sebebinin 'Timüs Bezi' olduğu ortaya çıktı Kadın ve çocukların koronayı daha kolay atlatmasının sebebinin 'Timüs Bezi' olduğu ortaya çıktı         
11:02
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Hobi olarak tavuk yetiştirmeye başladı, şimdi aylık 25 bin lira kazanıyor Hobi olarak tavuk yetiştirmeye başladı, şimdi aylık 25 bin lira kazanıyor         
09:51
2 çocuğunu andız pekmezi yaparak okuttu! Kilosu 50 liradan yok satıyor 2 çocuğunu andız pekmezi yaparak okuttu! Kilosu 50 liradan yok satıyor         
08:28
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 15:21:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei